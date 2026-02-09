יעקב ניצן, אביו של גלעד הי"ד שנפל בקרב ומייסד פורום הגבורה, מותח ביקורת חריפה על דבריו של ינון מגל באולפן הפטריוטים.

מגל כזכור עורר סערה אחרי שפנה לציבור הדתי לאומי ואמר: "אל תדברו על החרדים כשהבנות של הציונות הדתית לא עושות צבא וכשיש הסדרניקים שלא עושים צבא שלם, אל תדבר על החרדים".

לדברי ניצן, הטענה של מגל נשענת על מהלך רטורי מוכר: "השוואה חלקית שמטרתה להשתיק דיון, לא לברר אמת".

ניצן עמד על ההבדל שבין סוגי שירות שונים לבין היעדרות מוחלטת מהנטל: "יש כאן שלוש נקודות שחשוב להעמיד על דיוקן. א. בנות דתיות ושירות לאומי: לא התחמקות אלא שליחות אחרת. רוב הבנות הדתיות אינן 'לא עושות צבא' מתוך סירוב או השתמטות, אלא מתוך תפיסת עולם הלכתית ערכית, שמדינת ישראל עצמה הכירה בה ויצרה לה מסלול שירות חלופי ומחייב".

הוא הדגיש כי "שירות לאומי הוא שירות מלא, תובעני, תורם: בחינוך, ברווחה, בבריאות, בקהילה ולא מסלול פטור. מי שמבקש דיון על מודל השירות של בנות, מוזמן לנהל אותו. אבל להשתמש בהן כטיעון סתימה מול ביקורת על אי־שירות גורף , זו מניפולציה, לא ביקורת".

ניצן התייחס גם לטענות על שירות מקוצר במסלול ההסדר: "הסדרניקים אינם מתחמקים משירות; הם משרתים ביחידות קרביות, לעיתים בתפקידי פיקוד, ומשלמים מחיר פיזי ונפשי כמו כל לוחם. המדינה, צה"ל והחברה הישראלית ראו במסלול הזה נכס: חיבור בין תורה, זהות וצבא".

לדבריו, ניתן בהחלט לדון בשאלת משך השירות, אך אין מקום להשוואה בין מי שמשרת במסגרת לאומית לבין מי שאינו משרת כלל ואינו מכיר בחובת השירות. "אפשר בהחלט לשאול אם משך השירות צריך להשתנות , זו שאלה לגיטימית. אבל להשוות בין מי שמשרת פחות מתוך הסדר לאומי-ממלכתי, לבין מי שאינו משרת כלל ואינו מכיר בחובת השירות , זו השוואה שגויה".

משתלח בציונות הדתית | ינון מגל תוקף: אל תדברו על החרדים באדיבות ערוץ 14

עוד הוסיף כי "החברה הישראלית תמיד הכירה בכך שיש דרכים שונות לשאת בנטל: לוחמים, תומכי לחימה, שירות לאומי, רפואה, חינוך, התנדבות אזרחית. הדרישה לשוויון אינה דרישה לאחידות עיוורת, אלא להשתתפות אמיתית, מחייבת, רחבה. הביקורת על החברה החרדית איננה נובעת משנאה או התנשאות, אלא מהעובדה שמדובר במגזר הולך וגדל שאינו נושא כיום בנטל באופן מערכתי".

ניצן סיכם את דבריו בקריאה להפסיק את הניסיונות להשתיק את הביקורת על המגזר החרדי באמצעות התקפות על הציונות הדתית: "לומר 'אל תדברו על החרדים בגלל בנות דתיות והסדר' זה לא טיעון מוסרי, זה ניסיון להחליף דיון ערכי בהתנגחות מגזרית".

"מי שמבקש עתיד משותף, חייב לאפשר שיחה מורכבת, להכיר בתרומה של הציונות הדתית וגם לבחון אותה בביקורת. לדרוש שינוי מהחברה החרדית בלי לבטל את זהותה. ובעיקר: להפסיק להשתמש בשכול, בצבא ובשירות כאמצעי השתקה", חתם.