המנצח, הפסנתרן והיוצר גיל שוחט גדעון מרקוביץ/TPS

מאות אמנים, חברים ומעריצים התכנסו היום (שני) במשכן לאמנויות הבמה בתל אביב כדי לחלוק כבוד אחרון למתי כספי, מגדולי היוצרים בתולדות המדינה.

כספי הלך לעולמו אתמול בבית החולים איכילוב בגיל 76, לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן, כשהוא מותיר אחריו מורשת מוזיקלית מפוארת המשתרעת על פני שישה עשורים.

על הבמה עלו חבריו ושותפיו לדרך של כספי כדי לבצע את שיריו הבלתי נשכחים, בהם דני רובס, שותפו המיתולוגי שלמה גרוניך, ועדי כהן.

במקום נכחו אלמנתו הקאו וילדיו בר, סויאן ושון. לצדם, רשימה ארוכה של אמנים ואנשי תרבות: רבקה מיכאלי, ששי קשת ויונה אליאן, קובי אשרת, אושיק לוי, מיקי קם, מירי אלוני, ניצה שאול, גיא מרוז ואורלי וילנאי, שולה חן, דוד קריבושי ורבים אחרים.

דני רובס, שעבד עם כספי לאורך שנים, ספד לו:"הוא איש מיוחד מאוד עם הומור מיוחד", סיפר דני רובס. "אחד האנשים הכי רגישים והמתוקים שיש בעולם ושוב מוזיקלית אף אחד לא יגיע אף פעם לפסגות האלה שמתי הגיע".