במכרז שערכה השבוע המועצה האזורית הר חברון, נבחרה רשת החינוך אמית להקים ולנהל את הישיבה התיכונית שתיפתח בשנת הלימודים תשפ"ז ביישוב מיתרים. הישיבה תיועד לתלמידי כיתות ז'-ט' ותפעל בשיתוף פעולה עם המועצה המקומית.

הישיבה, שאינה פנימייתית, תשלב בין בית המדרש לחיי הבית, ותפעל לחינוך למצוינות בלימודי קודש וחול כאחד. במקום יוצעו תוכניות חינוכיות מגוונות שיאפשרו לתלמידים מסלולי התפתחות אישית, רוחנית ולימודית.

הרב יאיר רוזנברג, שיכהן כראש הישיבה ומנהל ההקמה, אמר: "הקמת ישיבה דווקא כאן בלב ההר, מבטאת חיבור עמוק בין תורה, עם וארץ, וחזון המחנך נערים השואבים כוח משורשיהם ויודעים לפעול באחריות בתוך המציאות הישראלית. עבורי זו שליחות עמוקה והתרגשות גדולה לגדל בני תורה המחוברים לחיים".

ראש המועצה האזורית הר חברון, אלירם אזולאי, מסר: "הבחירה ברשת אמית, המובילה מצוינות פדגוגית ותורנית כאחד היא צעד אסטרטגי שיבטיח שהישיבה התיכונית החדשה תהיה מגדלור של חינוך בהר. החזון שלנו ברור: ישיבה שהיא בית. מקום שבו רמה לימודית גבוהה פוגשת עולם תורני עשיר, תוך דגש על הקשר האישי עם כל תלמיד ותלמיד. תודה לאגף החינוך ולשותפים ברשת אמית על היציאה לדרך משותפת שתעניק לבנינו את המעטפת הטובה ביותר כאן, קרוב לבית".

ד"ר אמנון אלדר, מנכ"ל רשת אמית, בירך על השותפות ואמר: "אנו מודים על האמון ועל הזכות להקים עם מועצת הר חברון בית חינוך תורני, חדשני ומוביל. המטרה שלנו היא להעניק לכל תלמיד בישיבה את הכלים להצטיין, לצמוח מבחינה רוחנית ולימודית, ולהיות חלק בלתי נפרד מקהילה חזקה וערכית".