אינדונזיה, המדינה בעלת האוכלוסייה המוסלמית הגדולה בעולם, עושה צעד משמעותי לקראת מעורבות פעילה במזרח התיכון.

אינדונזיה הודיעה רשמית כי צבאה נערך להכנת כוח של עד 8,000 חיילים לקראת אפשרות של שליחתם למשימת "שמירת שלום" ברצועת עזה.

המהלך נתפס כחלק מרכזי במדיניות החוץ של הנשיא פרבואו סוביאנטו, המעוניין למצב את אינדונזיה כמעצמה אזורית בעלת השפעה גלובלית.

בכינוס עצרת האו"ם בספטמבר האחרון אף הצהיר פרבואו על נכונות לפרוס "20 אלף חיילים או אף יותר", אולם כעת נראה כי המספרים מתגבשים לכדי כוח ריאלי וממוקד יותר.

רמטכ"ל צבא אינדונזיה הבהיר כי התוכנית נמצאת עדיין בשלביה הראשוניים. לאחר פגישה ביטחונית עם הנשיא בג'קרטה, צוין כי הפריסה, אם תצא לפועל, לא תתמקד ביחידות לוחמות מסתערות, אלא בכוחות סיוע הומניטריים ותשתיתיים - יחידות הנדסה לשיקום תשתיות אזרחיות ופינוי הריסות ויחידות רפואה להקמת בתי חולים שדה ומתן מענה רפואי לאוכלוסייה.