רוטמן הרחיק את ח"כ סעדה מהדיון ערוץ כנסת

במהלך דיון סוער שהתקיים הבוקר (שלישי) בוועדת החוקה של הכנסת בנושא חוק מח"ש, התרחש עימות חריף בין יו"ר הוועדה ח"כ שמחה רוטמן לבין ח"כ משה סעדה.

האירוע החל כאשר ח"כ סעדה דיבר מבלי שניתנה לו זכות הדיבור, כך לפי היו"ר רוטמן שקטע אותו וביקש שיחדל, אך סעדה השיב: "דיברתי שתי דקות, אמרתי דברים, יש לי זכות בסיסית כמו כל חבר כנסת".

העימות התלהט כאשר סעדה הטיח: "זה בושה וחרפה שאני מדבר שתי דקות בלבד, אתה סותם פיות של אנשים, זו התנהלות לא ראויה. תתבייש לך איך שאתה מתנהג".

גם לאחר שלוש קריאות להפסיק, המשיך סעדה להתעמת עם היו"ר וטען: "אני אומר לפרקליטות את האמת וזה כואב לך? זה מה שמפריע לך? אתה מנסה לסתום פיות, תתבייש לך".

חברי כנסת מהאופוזיציה הביעו תמיכה בסעדה. ח"כ גלעד קריב אמר במהלך הדיון: "אני תומך בו", וח"כ קארין אלהרר קראה לעבר רוטמן: "תן לו לסיים מילה".

רוטמן השיב כי אם סעדה יפסיק להפריע תינתן לו רשות דיבור: "ברשות דיבור, אני אדאג שאתה תוכל לדבר - אם אתה לא מפריע".