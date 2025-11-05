היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה כי לא תשתתף בדיון ועדת החוקה שצפוי להתקיים היום (רביעי), ושעניינו ניגוד העניינים שלה בנוגע לחקירת פרשת הפצ"רית.

במכתב רשמי שנשלח לוועדה, נמסר כי היא וגורמי החקירה לא ייטלו חלק בדיון, מחשש לשיבוש ההליך הפלילי.

בהרב מיארה הדגישה כי אין לה קשר לפרשה וכי לא הייתה מודעת לה. לדבריה, "מידע המצביע על מקור הדלף או חשד לעבירות פליליות הנובעות מכך - לא היה בידי רשויות אכיפת החוק קודם לכן".

היא ציינה כי מתנהלת חקירה פלילית על ידי משטרת ישראל, בליווי צמרת מערכת האכיפה - היועמ"שית, פרקליט המדינה וראש אגף החקירות והמודיעין.

היועמ"שית התריעה כי קיום הדיון בכנסת בשלב זה "עלול להוביל, בסבירות גבוהה, לשיבוש החקירה ולזיהום ההליך הפלילי - בין במתכוון ובין שלא במתכוון".

מטעם יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, נמסר בתגובה: "החוק מחייב את כולם, גם את היועמ"שית. לא מפתיע שמי שנמצאת בניגוד עניינים ועוסקת בשיבוש חקירה, מפרה את הוראות החוק ומסרבת להתייצב בכנסת".

במקביל לשליחת המכתב, אמש תודרכו כתבי הפלילים על ידי צוות החקירה, ונמסר להם כי ממצאי החקירה העלו שהיועמ"שית ופרקליט המדינה אינם קשורים להדלפה.

במקביל, המשנה לנשיא העליון נעם סולברג הורה לבהרב מיארה להשיב לעתירות עד מחר (חמישי) מדוע לא תמנע מכל עיסוק בחקירת הפצ"רית וכל הפרשיה של הדלפת הסרטון לאור ניגוד העניינים בו היא לכאורה נמצאת.