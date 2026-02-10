שורד השבי אלי-ה כהן פרסם פוסט בעמוד האינסטגרם שלו, ובו הגיב להודעת ארגון הטרור חמאס נגד הצעת חוק עונש מוות למחבלים.

חמאס טען כי הצעת החוק שמקדמת 'עוצמה יהודית' היא "הפרה חמורה של האמנות הבינלאומיות".

שורד השבי הגיב: "אני הייתי מציע חוק שייתן את הכבוד לחטופים ללחוץ על הכפתור שהורג אותם".

בהמשך הפוסט כתב: "לאנוס, לרצוח, לרוצץ ראשיים, להשחיט גופות, לשרוף תינוקות, לחטוף אזרחים ולענות אותם 24/7 זה לא הפרה של האמנה הבינלאומית?"

הוא הוסיף: "אני בכלל הייתי מציע חוק שייתן את הכבוד לחטופים שחזרו ולמשפחות השכולות ללחוץ על הכפתור שהורג אותם".