המוזיקאי דניאל סעדון שחרר ביצוע מיוחד לשיר "באתי לגני", אותו ביצע ברגעים המרגשים של כניסת חבר ילדותו תחת החופה.

סעדון בחר לשתף את הביצוע כמחווה לחברו ישראל טייב, אותו הוא מגדיר כ"גיבור אמיתי". בבוקר השבעה באוקטובר, טייב היה מהראשונים שהסתערו אל תוך הקרבות. כאיש צוות טנק, הוא נלחם בעוז מול מחבלי חמאס וחיסל רבים מהם, ובכך תרם להצלת חייהם של מאות אזרחים וחיילים במהלך יום הטבח.

לאחר תקופת הלחימה הממושכת, מצא טייב את בחירת לבו. כשנקבע מועד החתונה, הוא בחר לפנות לחבר ילדותו, דניאל סעדון, בבקשה אישית ומרגשת: ללוות אותו בקולו ברגע המקודש ביותר, בדרכו אל החופה.

סעדון, שרואה בביצוע זכות גדולה, ציין כי השיר נולד מתוך עומק של חברות ארוכת שנים והערכה עצומה למסירות הנפש של ישראל. הביצוע ל"באתי לגני" הוקלט מתוך חופתו של טייב.