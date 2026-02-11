הדיין הלוחם הרב אבי זרביב התייחס הבוקר (רביעי) לסערה שהתעוררה סביב הזמנתו להרצות בתל אביב, לאחר ביקורת ופוסטים ברשתות החברתיות מצד פעילי שמאל שקראו לבטל את האירוע.

לדבריו, מדובר בעוד אחת משיחות רבות שהוא מקיים ברחבי הארץ, והוא אף לא היה מודע בתחילה למיקום המדויק, בישיבת אורות שאול.

הרב זרביב הסביר בראיון ל'כאן מורשת' כי עיקר הביקורת נגע להשקפתו בתחום מוסר הלחימה, ובפרט להימנעות מכניסה רגלית לבתי מחבלים והעדפת פגיעה בתשתיות מבחוץ.

הוא ציין כי לפי נתונים שהוצגו לו בחטיבת גבעתי, שינוי שיטת הפעולה שהוא יזם - הוביל לירידה במספר ההרוגים. לדבריו, “המטרה היא קודם כול להחזיר את הילדים שלנו הביתה בשלום", והוסיף, “אם יש בניין שמשמש טרור - מורידים אותו. לא מסכנים חיילים לשווא".

לדבריו, ארגוני הטרור הקימו מערך מנהרות ופירים שמטרתו למשוך את צה"ל ללחימה בשטח בנוי, שם רמת הסיכון גבוהה במיוחד. לטענתו, שינוי הגישה המבצעית סיכל את יתרון האויב והפחית את הסכנה לכוחות.

הוא ציין כי ההזמנה להרצאה הגיעה מצד רכזת קהילה מקומית, ולא מיוזמת ישיבת אורות שאול. הוא ציין כי בעקבות המחאה נשקלת האפשרות להעביר את האירוע למקום חלופי. "אני אגיע - גם אם זה יהיה ברחוב", אמר.

בתוך כך פרסם ראש ישיבת אורות שאול הרב יובל שרלו הבהרה נוספת, ובה כתב כי תגובתו הראשונית לפרשה הייתה שגויה וכי ניסוחה גרם נזק שלא התכוון אליו.

הרב זרביב בירך על הדברים אך הדגיש כי אין בכוונתו להחריף את המחלוקת, ואמר "לא הזכרתי את שמו, אין לי עניין לבזות תלמידי חכמים".

בהמשך תיאר זרביב את שירותו הצבאי הארוך, שלדבריו הרחיק אותו ממשפחתו במשך כשנתיים, וציין כי הביקורת כלפיו משפיעה גם על בני משפחתו. עוד אמר, "מבקשים מהחרדים להתגייס - הנה, אנחנו כאן. תחבקו את הלוחמים".

לבסוף קרא לקיום שיח מכבד יותר בתוך הציבור הדתי והישראלי בכלל, והביע תקווה שהמחלוקת תיפתר בהידברות ולא בהעמקת הקרע.