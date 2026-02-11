הרב יובל שרלו, ראש ישיבת אורות שאול, פרסם הבוקר (רביעי) פוסט נוסף שבו הוא מביע חרטה על סגנון תגובתו לסערה שפרצה לקראת הרצאה של הרב הדיין אבי זרביב לכאורה באירוע רשמי של הישיבה.

הסערה פרצה בעקבות פרסום מודעות על אירוע של בני עקיבא בתל אביב בו הוזמנו חברי התנועה הבוגרים שליח עם הרב זרביב תחת הכותרת "לזרבב את עזה - השילוב בין תורה לצבא".

הרב מיהר אתמול להבהיר כי לאירוע שתוכנן אין קשר לישיבה וציין כי מדובר ביוזמה פרטית של קבוצת נערים, שלא תואמה עם הנהלת הישיבה.

הבוקר פרסם הרב שרלו פוסט נוסף בו מתנצל על הסגנון, "טעיתי", כתב, "טעיתי בדרך בה כתבתי את הדברים. לא כתבתי טוב, וגרמתי נזק. זה לא משנה שכוונתי הייתה אחרת. היה פשוט יותר לכתוב שטכנית לא יהיה אירוע שנראה שהישיבה מארגנת בלי הסכמתה. וזהו. טעיתי".

לדבריו, במשך שנים הוא משתדל שלא לכתוב נגד אחרים, אלא לבטא את עמדתו בלבד, אך הפוסט המדובר יצא תוקפני מדי, "והוא נגד. טעיתי. ואני מצטער".

הרב שרלו הוסיף "הייתי צריך להדגיש דברים נוספים: את הערכתי העצומה לתלמיד חכם, גיבור ישראל, משרת האומה בעזה, לפני שאני כותב שאנחנו כנראה חלוקים. ולא כתבתי את זה. הלוואי ויהיה חלקי עם הלוחמים הגיבורים, שבזכותם בכלל ניתן לקיים את הדיון הזה".