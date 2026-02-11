סמוטריץ' בביקורת על הבנקים ערוץ כנסת

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', תקף היום (רביעי) בחריפות את המערכת הבנקאית במהלך דיון על רפורמת הבנקים בוועדה למיזמים ציבוריים.

בדבריו האשים השר את הבנקים בניצול הריכוזיות בשוק ובחוסר סיוע מספק למשרתי המילואים ולעסקים במהלך המלחמה.

בדיון, שנערך בראשות ח"כ אוהד טל, השווה שר האוצר בין התגייסות הציבור למלחמה לבין התנהלות הבנקים: "כשכל עם ישראל נכנס תחת האלונקה בשנתיים של המלחמה ומילואימניקים עזבו את הכל, רצו לשדה הקרב וחלקם חזרו בארונות עם דגלים - אתם לא הייתם שם".

הוא הוסיף: "לא נכנסתם תחת האלונקה, למרות שיכולתם, אחרי שגרפתם רווחי עתק שאת חלקם קיבלתם לא בגלל שהתייעלתם, אלא בעקבות העלאת הריבית של בנק ישראל".

סמוטריץ' מתח ביקורת ממוקדת על היחס לעצמאיים המשרתים במילואים: "מה היה קורה אם הייתם לוקחים קצת יותר סיכון ונותנים קצת יותר חמצן לעסקים בזמן מלחמה? העברתם מסלולי גיהנום מילואימניקים עצמאיים שביקשו הלוואות בערבות מדינה".

לדברי השר, הריכוזיות במערכת הבנקאית היא שאפשרה את ההתנהלות הזו. "במשך שנים אמרתם שטוב שאתם חזקים כדי שיהיה מי שיחזיק את הכלכלה בזמן משבר אבל חוץ מגימיקים שיווקיים ודגלי ישראל במודעות בעיתונים - לא הייתם שם".

"לא נכנסתם מתחת לאלונקה הכלכלית, אני אומר את זה בכאב. זה קרה הרבה בגלל הריכוזיות כי יכולתם להרשות לעצמכם", סיכם השר בכאב.