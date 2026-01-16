סקר חדש שפורסם הבוקר (שישי) בעיתון מעריב בחן תרחיש פוליטי לפיו רשימות האופוזיציה "המילואימניקים" של יועז הנדל וכחול לבן של בני גנץ פורשות מהמרוץ, ומנגד, עוצמה יהודית והציונות הדתית מתאחדות מחדש.

לפי הסקר, האיחוד בציונות הדתית מניב 12 מנדטים - ירידה של שני מנדטים לעומת הבחירות האחרונות, אז קיבלה הרשימה המאוחדת 14 מנדטים.

באופוזיציה, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ונפתלי בנט מתחזקים, אך ההישג מתקזז בירידה בכוחה של יש עתיד בראשות יאיר לפיד ושל ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן. בסופו של דבר, שני הגושים נותרים עם אותו מספר של מנדטים.

הסקר כלל גם שאלות בתחום הביטחוני: 70% מהציבור הישראלי תומכים בהצטרפות של ישראל לתקיפה אמריקאית באיראן.

עם זאת, רק 26% תומכים בכך באופן בלתי תלוי, בעוד 44% סבורים שישראל צריכה לתקוף רק אם איראן תוקפת או נערכת לתקיפה.

19% סבורים כי יש להותיר את הפעולה בידי האמריקנים בלבד, ו-11% השיבו כי אינם יודעים.

בנוגע לחשש אישי מפני עימות צבאי עם איראן, הציבור חצוי במדויק: 46% השיבו כי הם חוששים להיפגע, בעוד 46% אינם חוששים.