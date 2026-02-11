מירי רגב על אהוד ברק ארגון נהגי התחבורה הציבורית

שרת התחבורה, מירי רגב, תקפה הבוקר (רביעי) בחריפות את ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, בעקבות חשיפת ההקלטות בפרשת עבריין המין ג'פרי אפשטיין ולהתבטאויותיו בנוגע לנשים.

רגב קראה להקמת ועדת חקירה וטענה כי אין לאפשר את קבורתו של ברק בחלקת גדולי האומה בעתיד.

היא אמרה במהלך פאנל בכנס התחבורה הציבורית של ההסתדרות הלאומית שנערך באילת, "אהוד ברק, גזען שוביניסט מיזוגן. הוא האור והמופת של השמאל הנאור, כן, חבר של אפשטיין, עבריין מין".

עוד הוסיפה, "אני חושבת שצריכה לקום ועדת חקירה כדי לבדוק את כל מה שקרה איתו ולאן הלכו הכספים ומאיפה הכספים הגיעו".

לסיום אמרה כי לדעת אהוד ברק "לא צריך להיקבר בחלקת גדולי האומה, אין סיבה שייקבר שם".