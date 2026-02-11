שורדת השבי רומי גונן, ששוחררה משבי חמאס, עדכנה היום (רביעי) כי עברה ניתוח רביעי בידה בעקבות פציעת הירי שספגה במהלך מתקפת ה-7 באוקטובר.

בסטורי חשוף שפרסמה באינסטגרם, שיתפה גונן את הקשיים בתהליך השיקום הממושך.

גונן העלתה תיעוד מבית החולים וכתבה בכנות על המאבק היומיומי: "אולי אתם רואים אותי פה עם חיוך, אבל למעלה בטיפולים אני בוכה ומתלוננת ובעצם נלחמת חזרה על תנועות מוטוריות בסיסיות".

לצד הכאב הפיזי והנפשי הכרוך בטיפולים, גונן שיתפה את עוקביה ברגעי הנחמה הקטנים שהיא מוצאת מאז שחזרה לישראל: "הנחמה הכי גדולה שלי זה לשבת בשמש ולהיזכר שאני בבית ואני בטוחה".

"מודה על זה שהרופאים שלי הם כמו משפחה ושבעזרת השם היד חוזרת", כתבה גונן לסיום.