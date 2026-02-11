משפחת קליינרמן פרסמה היום (רביעי) התייחסות לפגישתה עם מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, שנערכה על רקע הניסיונות לפצח את תעלומת היעלמות הנער מוישי קליינרמן.

מוישי קליינרמן נראה לאחרונה במירון במרץ 2022, ובחודש הבא יציינו בני משפחתו ארבע שנים להיעלמותו. במהלך הפגישה עם מפקד המחוז - פגישתו הראשונה עם המשפחה מאז כניסתו לתפקיד לפני כשנה וחצי - נחשף כי המשטרה משלבת כעת כלים טכנולוגיים חדשניים בתיק החקירה.

האם, גיטי קליינרמן, ביקשה ממפקד המחוז לבחון מול הממונה על השבויים והנעדרים, גל הירש, את האפשרות לרתום למקרה את הידע המודיעיני והיכולות הטכנולוגיות שנצברו במערכת הביטחון במהלך המלחמה.

המשפחה הביעה תקווה כי כעת, לאחר השבת החטופים, תוכל המשטרה להפנות משאבים ורצון מחודש לפריצת דרך בתיק של מוישי.

"מוישי אמור להיות בן 20 וארבעה חודשים", מסרה המשפחה והוסיפה תקווה "כי הכלים הטכנולוגיים והמודיעיניים המתקדמים הקיימים כיום יסייעו לקדם את החקירה ולחשוף את התעלומה".

בסיום דבריהם, שבו בני המשפחה ופנו לציבור בבקשה למידע: "כל מי שמחזיק במידע כלשהו, ולו הקטן ביותר, שעשוי לסייע בחשיפת התעלומה, מתבקש לפנות לגורמים הרלוונטיים במחוז ש"י במשטרת ישראל האמונים על החקירה".