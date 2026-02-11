פעיל ההסברה הערבי־ישראלי יוסף חדאד, השוקל בימים אלו להתמודד בבחירות לכנסת, זוכה לארבעה מנדטים בסקר חדש של מכון "מדגם" בניהולו של מנו גבע.

לפי נתוני הסקר, לו הבחירות היו נערכות היום, מפלגה בראשותו הייתה חוצה את אחוז החסימה.

על פי הנתונים, הקולות לחדאד מגיעים ממגוון מפלגות - בהן הליכוד, "עוצמה יהודית" ואף מהרשימה בראשות ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

מנגד, בתרחיש שבו הוא מתמודד, מפלגות "כחול לבן" ו"הציונות הדתית" אינן עוברות את אחוז החסימה.

בסקר נוסף של "מדגם" נבחן תרחיש של התמודדות מפלגה בראשות עופר וינטר. בניגוד לנתוני התמיכה בחדאד, מפלגה זו אינה עוברת את אחוז החסימה וזוכה ל-2% בלבד.

מהנתונים עולה כי חדאד זוכה לאהדה משמעותית במגזר היהודי, 73%, בעוד שבמגזר הערבי 12% הביעו בו תמיכה.

חדאד התפרסם במיוחד במהלך המלחמה האחרונה, בין היתר בזכות הופעותיו בתקשורת וברשתות החברתיות. בשנת 2006 נפצע קשה במלחמת לבנון השנייה.

השבוע שוהה חדאד במסע הסברה במינכן, וצפוי לנאום בעצרת תמיכה בעם האיראני ובדרישה להפיל את המשטר. מטעם חדאד נמסר כי הוא "עסוק בלפעול ולהילחם למען מדינת ישראל בכל זירה בה הוא יכול להשפיע וכל האופציות על השולחן".