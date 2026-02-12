ספר חדש מאת הרב דוד מתוקי, ר"מ בישיבת שבי חברון, מבקש לחשוף את העומק הרוחני של מגילת אסתר ולבחון את סודה של ההנהגה האלוקית הפועלת מאחורי הסתר הפנים.

הספר מציג את מגילת אסתר לא רק כסיפור ישועה בתוך גלות, אלא כמסמך רוחני בעל תוקף נצחי, שיישאר לעד גם בימות המשיח, כפי שפוסק הרמב"ם: "כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין ליבטל לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר".

בדברי הברכה לספר כתב הרב חננאל אתרוג, "חיבורו של הרב דוד הוא מורה דרך המלמד אותנו להקשיב לעושר ולרז הטמונים במגילה. החיבור משלב למדנות היורדת לפרטי פרטים ומעניקה משמעות לקוצו של יוד יחד עם התבוננות עומק מופשטת המתנשאת למרומים.

הרב דוד מקשיב לדברי חז"ל על המגילה קשב רב. הוא דולה מתוכם מים חיים המאירים באור חדש את מעשה המגילה, דולה ומשקה לעדרים. הישן מתחדש ומלמד אותנו שגם החדש קדוש ונורא הוא".

לצד עיון במאורעות הפורים, מלווה הרב מתוקי את הקורא בהתבוננות מעמיקה בדברי חז"ל, בדגש על גילוי האור הפנימי שבנשמת ישראל - אור הפועל גם כאשר פני ההיסטוריה נראים חשוכים. "זכינו לניצחון מופלא על כוחות הרשע באופן שלא נעשה בכל ימי הזוהר שלנו", הוא כותב.

הספר מדגיש את תרומתם של מרדכי ואסתר ככוחות רוחניים שחוללו מהפכה פנימית בעם ישראל. באמצעותם נחשפה מדרגת נשמה נעלמת שזרחה מבפנים והעירה את העם.

ציטוט מהרב קוק הכלול בספר מדגיש את ממד הסוד הפנימי שבפורים: "נכנס יין יצא סוד. ומאוד אנו צריכים בחיינו שסודות הנעלמים יצאו ויתגלו... אנו שוכחים את סוד הגבורה והתפארת העליונה המעטרת אותנו".

הספר מזמין את הקורא למסע של גילוי - מהחיצוניות של המשתאות ועד לאור הנשמה הנסתר. "אסתר מן התורה מניין, שנאמר ואנכי הסתר אסתיר", וכגודל ההסתר, כך עומק הישועה.

בסיום דבריו מביע המחבר תפילה: "יזכה אותנו ד' להתבסם קצת מבושם הסתרים הזה, וזכרם המחיה של ימי הפורים יוסיף וייתן בנו אורה ושמחה וששון ויקר".