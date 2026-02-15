יו"ר ש"ס אריה דרעי תקף הערב (ראשון) את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שהגיע לבני ברק כדי להוקיע את תקיפת החיילות בעיר.

"אני קורא למפכ"ל המשטרה להוציא צו הרחקה באופן מיידי לנפתלי בנט מרחובות בני ברק", הצהיר דרעי.

לדבריו "המסית והמדיח הזה הגיע לעיר במטרה לשלהב את הרוחות ולנצל את המצב הכאוב כדי לקושש לעצמו קולות. האיש הבזוי הזה, שאינו בוחל בשום דבר - הוא האחרון שצריך להימצא בזירה הזו".

בנט הגיב לדברים וכתב: "הבעיה היא לא דרעי שהתרגל שהוא בעל הבית של המדינה, אלא נתניהו שמכר לו אותה. כשדרעי קורא לצעירים חרדים בריאים שלא להעז להתגייס לעזרת חיילי צה"ל, נתניהו שותק, מגבה, ומקדם חוק גיוס שמפקיר את חיילינו. כל חיילת וחייל, כל אשה ואיש יוכלו להסתובב בכל רחבי מדינת ישראל ללא פחד. שיפחדו הפורעים. אנחנו חוזרים לנהל את המדינה".

בש"ס לא נותרו חייבים. "בנט, יש לך את החוצפה לדבר על “מכירת המדינה", לאחר שאתה מכרת אותה באופן מביש למנסור עבאס בתמורה לכיסא ראש הממשלה? הציבור לא שכח! כשהיית מחופש לימין הגנת בלהט על לומדי התורה, שעליהם דיבר הרב דרעי, ועל הזכויות שהם מביאים לעם ישראל. ברגע שהימין הקיא אותך מתוכו - חברת לשמאל והפכת לתוקף הגדול ביותר של עולם התורה ולסוכן כאוס לאומי.

השימוש הציני שלך בחיילי צה"ל ובמשפחות השכולות חמור לא פחות מההגעה שלך לבני ברק כדי לרקוד על דם השסעים שיצרת. נראה שאין תחתית שלא הגעת אליה".

בנט הגיע לבני ברק כדי לגנות את תקיפת החיילות צילום: דוברות

מוקדם יותר הגיע בנט להצטלם בעיר ובסרטון שפרסם האשים את הממשלה באירוע. "נפל דבר בישראל. כאן, בלב המדינה בבני ברק - לא ברמאללה, המון אלים רדף אחרי חיילות צה"ל, השפיל אותן ניסה לעשות בהן לינץ' לא בשכם, לא ברמאללה, פה בבני ברק על החיילות שלנו. זה מה שקורה שמריחים שההשתמטות מנצחת. יש כתובת לדבר הזה, זה לא קרה בריק.

נתניהו והמפלגות החרדיות, מה חשבתם שיקרה? שאתם עצמתם עין מול הקריאות 'נמות ולא נתגייס'. מה חשבתם שיקרה? מה חשבתם שיקרה כשאתם העלמתם עין באלימות שמופעלת נגד חיילים חרדים שמתגייסים? כל מי שהיה מעורב באירוע הזה יזרק לכלא כמה שיותר מהר, ואני אומר בצורה הכי ברורה - אצלי לא ניתן מקום לא לאנרכיה ולא לאלימות, כולם ישרתו, כולם יתגייסו, כולם יקיימו את החוק וככה נאחד את מדינת ישראל", דברי בנט.