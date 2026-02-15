הרמטכ"ל, אייל זמיר, שוחח הערב (ראשון) עם שתי המפקדות שהותקפו היום במהלך משימה צבאית בבני ברק ודרש בשלומן.

"ביקשתי לדבר אתכן כדי לומר לכן שצה"ל ואני עומדים מאחוריכן באופן מלא וברור. אסור לאיש לפגוע בכבודכן או להפריע לשליחות החשובה שאתן מבצעות. אתן מייצגות את צה"ל כולו, ויש לכן גיבוי מלא ממני ומהמערכת כולה. אנחנו נתחקר את האירוע כדי לוודא שלא יקרה בשנית", הבטיח זמיר.

הוא הוסיף "עם זאת, מציאות בה חיילי וחיילות צה"ל לא יכולים לנוע בחופשיות במדינת ישראל היא מציאות בלתי נסבלת שיש לטפל בה. אנחנו לא נקבל פגיעה בחיילים ובחיילות שלנו ואני מצפה להביא למיצוי הדין עם מי שפגעו בכן".

באירוע החמור הותקפו החיילות על ידי מתפרעים בבני ברק, לאחר שנתקלו במחאה אלימה שכללה קריאות "נאצים" לעברן.

חילוץ החיילות דוד קשת

מדובר בשתי מפקדות בחיל החינוך המשרתות בבסיס חוות השומר שהגיעו לביקור בית אצל חייל שלהן. ההמון סבר שמדובר בחיילות משטרה צבאית שהגיעו לחלק צווי גיוס.

במהלך האירוע התקבץ סביבן המון חרדים שניסה להתקרב אליהן. על פי הדיווחים מהמקום, הושלכו חפצים ונרשמו ניסיונות תקיפה גם כלפי שוטרים.

כוחות משטרה שהוזעקו לזירה חילצו את החיילות מהמקום. במהלך ההתפרעויות נפצעו שלושה שוטרים שנזקקו לטיפול רפואי. 23 מפגינים נעצרו.