עורכי הדין שלמה חדד ואיתי כהן, המייצגים את העצורים בהפגנה שהתקיימה היום בבני ברק, מסרו כי כ-27 מפגינים נעצרו במהלך האירועים בעיר. לדבריהם, עד כה שוחררו כ-20 מהם, ואילו 7 נותרו במעצר.

מבין העצורים שנותרו במעצר, 4 הם נערים. השבעה צפויים להיות מובאים בפני שופט לדיון בהארכת מעצרם.

לטענת עורכי הדין, "לצערנו הרב, ברוב המוחלט של המקרים מדובר במעצרי ראווה. קטינים ובגירים כאחד נשלפו לתוך ניידות באופן כוחני, כאשר נדמה כי תכלית המעצר הייתה יצירת אפקט הרתעתי ותודעתי בלבד, ולא בשל חשד ממשי לעבירה.

החלק הארי של העצורים הם עוברי אורח שלא נטלו חלק באירועים ולא ביצעו כל עבירה. אנו רואים בחומרה את אופן ההתנהלות ונעמוד על זכויות מרשינו במלואן במסגרת ההליכים המשפטיים", הוסיפו השניים.

באירוע החמור שהצית את המהומות הותקפו חיילות על ידי מתפרעים בבני ברק. מדובר בשתי מפקדות בחיל החינוך המשרתות בבסיס חוות השומר שהגיעו לביקור בית אצל חייל שלהן. ההמון סבר שמדובר בחיילות משטרה צבאית שהגיעו לחלק צווי גיוס.

במהלך האירוע התקבץ סביבן המון חרדים שניסה להתקרב אליהן. על פי הדיווחים מהמקום, הושלכו חפצים ונרשמו ניסיונות תקיפה גם כלפי שוטרים.

חילוץ החיילות דוד קשת

כוחות משטרה שהוזעקו לזירה חילצו את החיילות מהמקום. במהלך ההתפרעויות נפצעו חמישה שוטרים שנזקקו לטיפול רפואי. המתפרעים הפכו ניידת משטרה והציתו אופנוע משטרתו שבו היו גם סידור ותפילין שנשרפו.