לצד הביקורת על תקיפת החיילות בבני ברק וההתפרעויות שפרצו לאחר מכן - מתפרסמים תיעודים קשים של אלימות המשטרה בעיר - גם כלפי עוברי אורח.

כך, אדם שניגש להחזיר את הכיפה לראשו של אחד העצורים בהתפרעות בבני ברק, הוטח לרצפה בכוח רב אל גלגלי רכב נוסע שעצר ובנס לא דרס את האיש.

העיתונאי החרדי ישי כהן כתב: "תראו את התיעוד הזה. אברך שניגש להחזיר לעצור את הכיפה שנפלה לו. לא אלימות ולא כלום. בתגובה, שוטר יס"מ מטיח אותו בעוצמה לעבר הכביש. בנס הרכב נעצר ולא דרס את ראשו של האברך".

"לזה קוראים ענישה קולקטיבית", טען כהן. "זו משטרה שלא יודעת לתפקד. משטרה שמחפשת תמונות בטלוויזיה. 'עוצרת' עשרות ובערב מבינה שהם חפים משפע ומשחררת. בושה".