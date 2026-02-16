חברת הכנסת טלי גוטליב התייחסה בראיון לערוץ 7 לאירוע בבני ברק שבו הותקפו שתי חיילות צה"ל. בדבריה גינתה את האלימות, אך מתחה ביקורת על השיח הציבורי כלפי החברה החרדית ועל עצם שליחת החיילות למקום.

לדבריה, "אני מסרבת להפוך את החרדים לרעה חולה. אני ראיתי הפגנות בכל מקום, הפגנות של שמאל רדיקלי, של קפלן, שם מותר הכל. כשזה חרדים, להם אסור".

גוטליב הוסיפה כי, "כולם מגנים את המראות הקשים ואת המראות האלימים, גם רבנים וכל החרדים, אבל אני רוצה לשאול שאלה מקדמית - אין חיילים? רק חיילות אנחנו שולחים? עוסקים בהתרסה או עוסקים במהות? למה דווקא חיילות? מישהו מוכן להסביר לי?"

בהמשך דבריה אמרה, "הרי אנחנו יושבים כאן בוועדת חוץ וביטחון ומבטיחים לחברה החרדית, שהם יקלטו במערכות שמתאימות להם ובמסגרות שמתאימות להם. מה קרה? מה אתם רוצים? החיילות המסכנות האלה שאותן שלחתם לשם למה? כדי מה? להתריס?"

היא הוסיפה: "פה אני אומרת לכם שכל אחד יגזור על עצמו קצת איפוק, יש לי בעיה קשה עם זה ששלחו לשם חיילות ושלא תבינו אני אישה, והכל טוב ויפה".

לשאלה האם חיילות אינן יכולות להסתובב בעיר השיבה, "חיילות יכולות ללכת איפה שהן רוצות. אני גדלתי בבני ברק, חייתי בבני ברק. אבל כשיש הפגנה של חרדים, ודווקא מביאים לביקור בית חיילות. אין חיילים?"

גוטליב טענה כי, "ביקשו שלא את יבואו חיילות, ביקשו. שלחו חיילות בכוונה". עוד הוסיפה, "אני הייתי מהמתגייסות הבודדות בבני ברק, הייתי מדריכת תותחנים. אבל זה לא ששיש פה קיר, שאם אני חיילת אני לא עושה. לא, סבלנות. סבלנות וסובלנות".

לסיום אמרה, "יש פה מטרה להפיל את ממשלת הימין וכל דבר מקדש את המטרה הזו, גם שנאה, גם השחרה של קבוצות מסוימות, גם השחרה של חרדים, וכמו שפתחתי ככה אני מסיימת - אני מסרבת, מסרבת, לראות בחרדים רעה חולה, ולצד זאת אני מגנה את האלימות".