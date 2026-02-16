הבמאי יונתן ריגר הקדיש פרק ללהיט "אייכה" של שולי רנד, במסגרת סדרת הכתבות שלו בחדשות 12 על הסיפורים ומאחורי הקלעים של השירים הגדולים.

בפרק נחשף הרקע לכתיבת השיר ולתהליך שהוביל להפיכתו לאחד השירים הבולטים במוזיקה הישראלית.

רנד סיפר כי השיר נולד מתוך שיחה נוקבת עם אלוקים, שנכתבה בשדות, והפכה עם השנים להמנון עבור דור המחפש משמעות בתוך החושך. לדבריו, לתחושת החיפוש והאמונה הייתה השפעה מרכזית על אופי היצירה.

בפרק שיתף רנד גם על המפגש שהגדיר כ"מיסטי" עם עמיר בניון, ועל ההקלטות באולפן. בהתייחסות לאירועי 7 באוקטובר אמר, "גם הרע שיורד מלמעלה הוא לא רע, אלא יש מאחוריו כוונה".

בפרק נחשף כי השיר השפיע גם על יוצרים נוספים, ובהם חנן בן ארי, שלדברי שמוליק דניאל, המפיק המוזיקלי של השיר 'אייכה', החליט לגנוז אלבום שלם בעקבותיו.