אדם וכלבו נסחפו בנחל שניר וחולצו כב"ה צפון

צוותי כיבוי והצלה מתחנת גליל-גולן, בשיתוף יחידת להבה והיחידה לחילוצים מיוחדים של מחוז צפון ממרחב גליל מרכזי, חילצו אחר הצהריים (שלישי) אדם וכלבו שנתקעו בגדות נחל חצבאני (שניר) לאחר שנסחפו. האירוע התרחש בנחל שבאזור הצפון, בשל זרימה חזקה ותנאי שטח מורכבים.

בשל הזרימה החזקה והתנאים בשטח, נדרשה התערבות הכוחות על מנת להעביר את האדם וכלבו מגדה לגדה.

לוחמי האש השתמשו בציוד ייעודי לחילוץ ממים זורמים, הגיעו אל השניים וחילצו אותם בצורה בטוחה אל הגדה השנייה.

​מפקד האירוע, רב-רשף רועי פיניש, אמר, "עם הגעתנו למקום זיהינו אדם וכלבו שנמצאים על גדת הנחל ללא יכולת לחצות בבטחה בשל זרימת המים. לוחמי האש ומחלצי יחידת להבה ביצעו פעולות חילוץ מקצועיות, תוך שימוש בחבלים וציוד ייעודי, והעבירו אותם אל קרקע בטוחה".

בכבאות והצלה לישראל שבים ומזכירים לציבור המטיילים, אין לחצות נחלים ומקורות מים זורמים ללא היכרות עם השטח ובמקומות שאינם מוסדרים, שכן זרימת המים עלולה להיות מטעה ומסוכנת.