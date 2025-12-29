צילום מתוך הרכב שנלכד בשיטפון באדיבות כב"ה

נהג רכב שנלכד בשיטפון סמוך לצומת הדואר שבאזור בנימין, חולץ בשלום על ידי לוחמי אש ממרחב בנימין בשיתוף פעולה עם יחידת "להבה", היחידה הארצית לחילוצים מיוחדים.

האירוע התרחש בעקבות גשמים כבדים שגרמו לשיטפון בתוואי הכביש, וכתוצאה מכך רכבו של האזרח נלכד תוך כדי נסיעה. צוותי חילוץ קרקעיים ואוויריים הוזנקו במהירות למקום.

מהדיווח עולה כי מסוק ובו מחלצי יחידת "להבה" הוזנק לאזור וביצע סריקות מהאוויר. בסופו של דבר בוצע החילוץ מהקרקע, והנהג חולץ כשהוא במצב רפואי תקין.

מכבאות והצלה נמסר כי מסוק עם מחלצי יחידת 'להבה' סורקים בשעה זו את תוואי הכביש לשלילת המצאות לכודים נוספים.