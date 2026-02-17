שלט ענק עם הכיתוב "גם לדתיים בצה"ל מגיע קדושת המחנה" נתלה בגשר קוקה קולה בכביש 4 בכניסה לעיר בני ברק.

השלט נתלה כחלק מקריאה של ארגון 'חותם' וארגון 'נשות לוחמים למען קדושת המחנה', בדרישה להעניק לחיילים הדתיים בצה"ל תנאי שירות על פי ההלכה, בדומה לחיילים החרדים בחטיבת החשמונאים.

אפרת לופו, ממובילות הארגון ואשת לוחם מילואים ששירת מעל 300 יום מאז פרוץ המלחמה, הסבירה את הדרישה: "אי אפשר לדבר על גיוס חרדים, כאשר לא מכבדים את שומרי התורה והמצוות שכבר משרתים בצה"ל".

היא הוסיפה: "אנחנו נשות לוחמי המילואים מגדלות לבד את המשפחה בבית, ולא יתכן שבמדינה יהודית לא יכבדו את הערכים של העם היהודי. גם בעלי נתקל במצבים שלא כיבדו ושמרו על הערכים והאמונות שלנו, זה דבר שאי אפשר לקבל".

בארגון מדגישים כי צה"ל צריך להעניק ללוחמים הדתיים תנאי שירות דומים לאלו המוצעים למגזר החרדי בבואו לגיוס: "צה"ל הוא צבא יהודי - וקדושת המחנה חייבת להיות אבן יסוד בצה"ל. צה"ל הוא צבא יהודי עם תפיסה יהודית ולא מקום לקידום אג'נדות פרוגרסיביות. אנו דורשות כי לחיילים ולוחמים דתיים ינתנו התנאים המלאים לשמור על ההלכה ועל אמונתם בשרות הצבאי".

למאבק הצטרף גם מיכאל פואה, יו"ר "בוחרים במשפחה", שטען כי הפגיעה אינה רק בציבור הדתי: "הזכות למסגרת נפרדת היא לא רק לדתיים. אנו מקבלים פניות גם מחיילים וחיילות מסורתיים שטוענים כי הערבוב פוגע בהם ובערכיהם ופוגע במבצעיות. אג'נדת השוויון הורסת את הצבא פוגעת בבנות זה או שוויון או ניצחון".