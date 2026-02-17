מוקד החירום והביטחון של חב"ד העולמית (CWA) נערך לאחד האתגרים הלוגיסטיים והביטחוניים המורכבים של השנה - הבטחת שלומם של מאות אלפי חוגגים באלפי נקודות ברחבי הגלובוס.

ההיערכות השנה מקבלת משנה תוקף על רקע הפיגוע בסידני שאירע במהלך חג החנוכה האחרון, שבו נרצחו 15 בני אדם מהקהילה היהודית בחוף בונדיי.

במודעה מיוחדת שהופצה בקרב השליחים, מופיעות דמויות מחופשות לצד אזהרה כי התחפושות והשמחה אינן צריכות להוביל לשאננות.

"שונאינו לא מפסיקים לחפש דרכים לפגוע ביהודים - השליחות שלנו היא להיות תמיד צעד אחד קדימה", נכתב במסר הרשמי של הארגון.

תחת הסיסמה "משנכנס אדר מרבים בביטחון", קרא המוקד לשליחים ולמנהלי בתי חב"ד לוודא היערכות מוקדמת, לתאם עם גורמי ביטחון מקומיים ולהקפיד על הנחיות שנועדו להבטיח חג בטוח לכלל המשתתפים באירועי החג.