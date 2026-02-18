נריה זינגבוים, המשתתף בימים אלה בתוכנית "המירוץ למיליון" לצד אחותו אמונה, ריגש את הגולשים כשחשף בפוסט אישי כי את הניסיון הראשון שלו להתקבל לתוכנית עשה לפני שלוש שנים עם חברו הטוב ביותר - שאולי גרינגליק ז"ל.

גרינגליק ז"ל, שזכור לציבור מהאודישן המרגש שלו ב"כוכב הבא" בעודו לבוש מדים, נפל בקרבות ברצועת עזה זמן קצר לאחר מכן.

בפוסט חשוף, תיאר נריה את הדינמיקה המיוחדת ביניהם ואת התחושות שמלוות אותו כעת על המסך.

"אני ושאולי ניסינו לרוץ למיליון בדיוק לפני 3 שנים", כתב נריה. "כששאלו מה האייטם ענינו יחד כמובן- החברים הכי טובים בעולם, לא ראיתם כזה דבר עוד. הקשר הכי קרוב שתראו. מי שמכיר אותנו ואת הדינמיקה בינינו יכול לשער שזה כנראה הדבר הכי טוב שיש לאנושות להציע".

"פיור גאונות של שתי דמויות שספק אם יצא לכם להיתקל בהן במרוצת חייכם ואם כן הייתם בהופעה. שאול הלך עם הזמן, הלך לכוכב הבא, ואני שחררתי את הדבר".

נריה שיתף כי באותה העת הוא לא הבין מדוע לא התקבלו לתוכנית, אך כעת הוא רואה את הדברים אחרת: "הקב"ה ידע בדיוק מה נכון עבור כל אחד כנראה. שאול נהפך לאחד הזמרים המוכרים בארץ והגשים את שני החלומות הכי גדולים שלו. להילחם עבור המדינה שלנו ולהיות זמר".

על השתתפותו בתכנית שיתף: "אני איכשהו התגלגלתי למסך הקטן במירוץ רק עכשיו. להשלים את מה שאז התחלנו. זה הכל אתה אחי היקר והאהוב והכל בשבילך. מקווה שאתה נהנה מהצפייה שם למעלה אחי היקר. אוהב ומתגעגע בלי סוף".