העיתונאי הקנדי וורן קינסלה, תושב טורונטו, נקט השבוע צעד של הזדהות יוצאת דופן עם הקהילה היהודית - והציג ברשתות החברתיות את המזוזה שהתקין בכניסה לביתו.

קינסלה, נוצרי באמונתו, כתב כי הוא מקווה שהצעד יעורר אנטגוניזם בקרב שונאי ישראל ואנטישמים הפועלים בקנדה.

קינסלה ידוע כתומך נלהב של ישראל וכמתנגד חריף לאנטישמיות, לקיצוניות הדתית ולטרור. בתקופת כהונתו של ז'אן קרטיין כראש ממשלת קנדה, שימש קינסלה כיועץ פוליטי בכיר.

בשנים האחרונות בלט בפעילות ציבורית נגד תופעות אנטישמיות במדינה.

בחודש ספטמבר 2024, בעת מבצע צבאי ברצועת עזה, תלה קינסלה דגל ישראל על חלון ביתו ושלח מסר דומה.

המחווה הנוכחית מגיעה ברקע מקרה אנטישמי מדאיג - עקירת עשרות מזוזות מדירות של יהודים בשני בנייני מגורים בצפון טורונטו במהלך החודש שעבר.