בעוד שבמדינות אחדות באירופה נבחנת האפשרות להגביל או לאסור שחיטה דתית מסורתית, ממשלת קנדה נוקטת קו שונה ובוחרת לתמוך בתעשייה.

משרד החקלאות הקנדי הודיע על הקצאת כ-2.25 מיליון דולר קנדי לחיזוק תעשיית הבשר הכשר והחלאל במדינה.

המימון יוענק לחברות המעבדות בשר בקר ועגל, במסגרת "תוכנית ההשקעות בכשר וחלאל", במטרה לסייע להן לאמץ טכנולוגיות מתקדמות, לשפר את יעילות הייצור ולהגדיל את הרווחיות של קווי הייצור המותאמים להלכה היהודית והאסלאמית.

לדברי משרד החקלאות, מטרת התוכנית היא להרחיב במיוחד את שוק הבשר החלאל באזור האוקיינוס האטלנטי, ולחזק את אמון הצרכנים המעוניינים בבשר מקומי העומד בסטנדרטים דתיים מחמירים.

אחת החברות המרכזיות שתזכה לסיוע היא Atlantic Beef Products, הפועלת באי פרינס אדוארד, ומפעילה את בית המטבחיים הפדרלי היחיד ממזרח לקוויבק. החברה מעבדת עד 750 ראשי בקר בשבוע, כולל בשר חלאל לשוק הקמעונאי ולענף ההסעדה הקנדי.

ראס מלארד, נשיא ומנכ"ל החברה, בירך על התמיכה הפדרלית ואמר כי ההשקעה תאפשר רכישת ציוד חדש שיסייע לעמוד בביקוש ההולך וגדל לבשר חלאל.