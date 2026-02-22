הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם אמר הלילה (ראשון) בריאיון ל-N12 כי כמה גורמים בסביבתו של הנשיא דונלד טראמפ מייעצים לו שלא להפציץ את איראן. גרהאם קרא לנשיא להתעלם מהמלצות אלה ולהורות על תקיפה.

הדברים נאמרו כאשר שתי נושאות מטוסים ומאות מטוסי קרב אמריקניים נערכים לאפשרות של מבצע צבאי משמעותי. עם זאת, יועציו הבכירים של טראמפ מדגישים כי הנשיא טרם קיבל החלטה סופית בנושא.

לנשיא הוצגו אפשרויות לפעולות צבאיות, ובהן חיסול המנהיג העליון של איראן עלי ח'אמנאי ובנו. במקביל, הצוות האמריקני מגלה גמישות מסוימת בשיחות עם טהראן.

בכיר אמריקני ציין כי ארצות הברית מוכנה לשקול הצעה איראנית שתכלול "העשרה סמלית" של אורניום, אם איראן תוכל להוכיח שלא יהיה לה כל נתיב לפצצה גרעינית.

גרהאם, הנחשב מקורב לטראמפ, מוביל את המחנה התומך בתקיפה בסביבתו של הנשיא. מוקדם יותר השבוע ביקר במזרח התיכון ושוחח על איראן עם מנהיגי ישראל, איחוד האמירויות וסעודיה.

בריאיון אמר, "אני מבין את החששות מפני מבצעים צבאיים רחבי היקף במזרח התיכון לאור הסתבכויות העבר. עם זאת, הקולות המייעצים לנשיא להימנע מהסתבכות מתעלמים מההשלכות של מתן אפשרות לרוע (של מנהיגי איראן) להימשך ללא כל רסן".

עוד הוסיף, "אבל יותר ויותר ברור לי שהקולות המתנגדים להסתבכות ולסיכון הכרוך בפעולה מכרעת מתחזקים. ימים יגידו כיצד זה יישמר".

גרהאם הדגיש, "יש לי הרבה כבוד לנשיא טראמפ. הוא אדם עצמאי. וכמו כל הנשיאים, הוא יישא באחריות להחלטותיו בנושאים כה כבדי משקל. באשר לי, ההיסטוריה תהיה ברורה מאוד היכן עמדתי, לטוב או לרע".