נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נשא היום (חמישי) נאום בוושינגטון במסגרת הכינוס הראשון של "מועצת השלום" - הגוף הבינלאומי החדש שהקים לפיקוח על רצועת עזה.

בנאומו, שילב טראמפ בין חזון לשיקום הרצועה לבין איומים חריפים כלפי איראן, תוך שהוא מציב לראשונה לוח זמנים קצר וברור להגעה להסכם גרעין חדש.

טראמפ התייחס בנאומו למשא ומתן המתנהל מול איראן והבהיר כי חלון ההזדמנויות נסגר. "תגלו בעשרת הימים הקרובים אם ניתן להשיג עסקה עם איראן או לא", הצהיר הנשיא.

הוא הגדיר את השיחות כ"טובות", אך הדגיש כי לא יתפשר על פחות מהסכם משמעותי: "לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני. אמרנו להם את זה בצורה ברורה מאוד. חובה להגיע להסכם משמעותי, ובלעדיו - יקרו דברים רעים".

הכינוס, בו משתתפים נציגי 46 מדינות והאיחוד האירופי, נועד לבסס את התשתית הבינלאומית לניהול עזה ביום שאחרי המלחמה.

טראמפ הודה במורכבות המשימה וציין: "מה שאנחנו עושים הוא פשוט מאוד: שלום. עזה היא מורכבת. הגוף שהקמנו נקרא מועצת השלום, וזה הכול סביב מילה שקל לומר, אבל מילה שקשה מאוד לייצר - שלום". הוא הוסיף בנימה פרקטית כי "מלחמות עולות יותר מלעשות שלום".

הוא הגן על ראש ממשלת קטאר אל-ת'אני מול הביקורת הבינלאומית: "יש כאלו שמתייגים אותו כרשע - אבל הוא בן ברית מצוין, ואכפת לו מהאנשים שלו ומהמזרח התיכון, ואני מקווה שבקרוב התדמית תשתנה".

את מדינת ישראל מייצג בכינוס שר החוץ, גדעון סער, שהגיע לוושינגטון במקומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך צילום התמונה הקבוצתית השר סער נראה עומד בסמיכות לראש הממשלה ושר החוץ של קטאר, מוחמד אל-ת'אני.

סער לצד ראש ממשלת קטאר צילום: REUTERS

במסגרת הכינוס, יציג טראמפ צעדים מעשיים ודרמטיים לייצוב האזו, בין היתר הכרזה על שליחת אלפי חיילים אמריקנים שייקחו חלק ב"כוח הייצוב הבינלאומי" שיפעל ברצועת עזה.

הנשיא צפוי להודיע על תשלום ראשוני של המדינות החברות במועצה לצורך שיקום הרצועה, בסך כולל של 5 מיליארד דולר.

המועצה נועדה להוות את הגוף המפקח העליון שיוודא את פירוז הרצועה מנשק במקביל למאמצי הבינוי והסיוע ההומניטרי הנרחבים המתוכננים.