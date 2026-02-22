ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה הבוקר (ראשון) את מזכיר הממשלה לבטל את ישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה שהייתה אמורה להתכנס היום, זאת על רקע מחלוקת סביב הצעת חוק המקומות הקדושים של ח"כ אבי מעוז.

הצעת החוק הוגשה בעקבות החלטת בג"ץ משבוע שעבר בעניין מעמד רחבת 'עזרת ישראל', רחבת הרפורמים.

התיקון המוצע קובע כי הסמכות לקביעת סדרי התפילה בכל חלקי הכותל, כולל האזור הדרומי, תהיה נתונה בלעדית לרבנות הראשית לישראל או לגורם מטעמה.

למרות ביטול הישיבה, סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הבהיר כי בכוונתו לתמוך בחוק. נכון לעכשיו, לחברי הקואליציה ניתן חופש הצבעה בנושא.

בהודעה חריפה שמסר לוין, תקף את המהלך: "בהמשך להודעתי מיום חמישי בדבר תמיכתי בחוק הכותל, הודעתי על החלטתי להעלות את החוק להצבעה בישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה. לפני דקות אחדות קיבלתי את הודעת מזכירות הממשלה על ביטול ישיבת ועדת השרים".

הוא הוסיף כי בהיעדר עמדת ממשלה רשמית עקב ביטול הוועדה, הוא יפעל על דעת עצמו: "במצב זה אין עמדת ממשלה, ומשכך בכוונתי להצביע בעד החוק במליאה. אני קורא לכל חברי הכנסת, ובפרט לחברי הקואליציה לעשות כן ולומר לבג"ץ עד כאן".

מאחר שמדובר בהצעת חוק פרטית, היא אינה מחייבת את אישור ועדת השרים כדי לעלות להצבעה. החוק צפוי לעלות לקריאה טרומית במליאת הכנסת ביום רביעי הקרוב.