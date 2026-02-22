תפיסת האמל"ח דוברות המשטרה

המשטרה דיווחה הבוקר (ראשון) כי לוחמי מג"ב חוף ושוטרי תחנת גליל מערבי חשפו הלילה מצבור אמל"ח ומעבדת סמים גדולה במבנה הסמוך למתחם קניות מרכזי בירכא.

הפעילות החלה במהלך סיור יזום, כאשר הלוחמים זיהו ריח חריג שעורר את חשדם מאזור מבנה הסמוך למתחם הקניות ההומה.

בעקבות הריח, ביצעו הכוחות סריקות שהובילו אותם לחלון קטן במבנה. עם פריצת דלת המקום, נחשפה מעבדה בלתי חוקית לגידול סמים.

במהלך הפשיטה, הופתעו הלוחמים לגלות כי המקום שימש לא רק לגידול סמים אלא כמחסן נשק משמעותי. בחיפוש נתפסו: טיל לאו מוכן לשימוש, נשק מסוג קלצ'ניקוב ורובה M16, אקדח ורימוני רסס ותחמושת רבה: שני ארגזי 5.56, כאלף קליעי 9 מ"מ ושרשיר 7.62, חלקי נשק ומחסניות.

בנוסף לאמצעי הלחימה, החרימו הכוחות עשרות קילוגרמים של חומר החשוד כסם בכמות מסחרית שאינה לצריכה עצמית, יחד עם ציוד מתקדם המשמש לגידולו.

מהמשטרה נמסר כי כלל הממצאים הועברו להמשך חקירה בתחנת גליל מערבי במחוז חוף של משטרת ישראל.