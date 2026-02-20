נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל לנקוט במתקפה צבאית מוגבלת נגד איראן, במטרה להפעיל עליה לחצים ולהשיג הסכם גרעין. כך דיווח העיתון "וול סטריט ג'ורנל" מפי מקורות יודעי דבר.

בדיווח צוין כי המתקפה, אם תצא לפועל, תהיה צעד ראשון במאבק ללחוץ על איראן להגיע להסכם. מדובר במתקפה מוגבלת שנועדה להימנע מתגובה איראנית משמעותית, אך תביא להחמרת המצב.

המקורות ציינו כי המתקפה הראשונית, אם תאושר, תכלול תקיפות ממוקדות על אתרים צבאיים או ממשלתיים, ותתבצע בתוך ימים ספורים. אם איראן תסרב להפסיק את העשרת האורניום לאחר התקיפה, ייתכן כי ארה"ב תנקוט במתקפה רחבה יותר נגד מתקני משטר ואף תשאף להפלת המשטר בטהרן.

ברקע הדיווחים על מתקפה אמריקנית אפשרית, איראן שלחה הלילה (שישי) מכתב למזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, ולנשיא מועצת הביטחון, בו איימה כי תנקוט בתגובה "בהחלטיות" לכל תקיפה מצד ארה"ב.

המכתב, שנשלח על ידי שגריר איראן באו"ם, הצהיר כי "בסיסים, מתקנים ונכסים של הכוח העוין יהיו מטרות לגיטימיות", והוסיף כי איומי טראמפ על תקיפה מהווים "סיכון אמיתי".

במהלך נאום שנשא אתמול בוושינגטון במסגרת "מועצת השלום", הבהיר טראמפ כי הוא מצפה לראות אם ניתן יהיה להשיג עסקה עם איראן בתוך עשרה ימים.

"השיחות טובות, אך לא אכפת לי מההסכם אם הוא לא משמעותי", אמר טראמפ והדגיש: "לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. עליהם להבין את זה בצורה ברורה".