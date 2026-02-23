הממונה על התחרות הודיעה היום (שני) לחברת אל על כי בכוונתה, בכפוף לשימוע, להטיל עליה עיצום כספי בסך 109,623,501 שקלים.

במקביל נשקלת הטלת עיצומים אישיים על שני נושאי משרה בחברה, בסכומים שבין 449 אלף ל-548 אלף שקלים לכל אחד.

על פי הודעת רשות התחרות, מבדיקתה עולה כי אל על סירבה להעניק לחברת ארקיע שירותי גישה להאנגרים לצורך תחזוקת מטוסים, למרות הסכם רב שנתי בין החברות שבמסגרתו שוכרת ארקיע האנגרים שבבעלות אל על.

לפי הממצאים, החל מאוגוסט 2024, בתקופת מלחמת "חרבות ברזל", החלה אל על לסרב באופן עקבי לבקשות ארקיע לשכור האנגרים לטיפול במטוסיה, ללא תלות בזמינותם. המדיניות כונתה על ידי אל על "סירוב עדין", במסגרתה ניתנו נימוקים שנקבעו על ידי הרשות כבלתי מספקים, תוך יצירת מצג שלפיו לא חל שינוי בנכונות לקיים את ההסכם.

ברשות ציינו כי אל על היא בעלת מונופול בשוק ההאנגרים לטיפול במטוסי נוסעים בישראל, וכן פועלת במספר רב של יעדים בינלאומיים שבהם היא מתחרה בארקיע. בתקופת המלחמה, כאשר חברות תעופה זרות רבות צמצמו פעילותן בישראל, היו החברות הישראליות הגורם המרכזי שהתחרה באל על.

לפי הרשות, מניעת גישה להאנגרים הייתה עלולה לפגוע ביכולתה של ארקיע לבצע טיפולים תקופתיים ותיקוני תקלות, להביא לעיכובים וביטולים בטיסות, לחכירת מטוסים חלופיים ולחשיפה לסיכונים כלכליים ותדמיתיים. עוד נטען כי עלויות פתרונות חלופיים עלולות היו להתגלגל לצרכנים.

הרשות סבורה כי בהתנהלותה אל על סירבה סירוב בלתי סביר לספק שירות שבמונופולין וניצלה לרעה את מעמדה, בניגוד להוראות חוק התחרות הכלכלית.

במסגרת השימוע תינתן לאל על ולנושאי המשרה האפשרות להציג את טענותיהם בפני הממונה על התחרות בטרם תתקבל החלטה סופית.

מ'אל על' נמסר: "אל על חולקת על האמור במכתב הממונה. אל על מקפידה לפעול תמיד בהתאם לכל הוראות החוק, לרבות הוראות דיני התחרות. אנו משוכנעים שלא נפל כל דופי במעשי החברה. לאורך כל תקופת המלחמה, פעלה אל על לסייע לחברות תעופה ישראליות הרבה מעבר לנדרש על פי הדין, מתוך תחושת סולידריות ומחויבות לציבור הנוסעים בישראל. אל על סיפקה וממשיכה לספק לארקיע שירותים שונים וגם האנגרים, ככל שבאפשרותה לעשות כ".