סמוטריץ': "אם הצו יבוטל, אחתום על חדש" ערוץ כנסת

יו"ר 'הציונות הדתית' ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', יצא במתקפה חריפה לקראת ההצבעה בכנסת על הצו המעלה את תקרת הפטור ממע"מ בייבוא אישי ל-150 דולר.

לדבריו, "לפני כחודשיים חתמתי על צו שמאפשר לכל אזרח להזמין מוצרים מחו"ל בפטור ממס עד 150 דולר. עד אותו רגע, תקרת הפטור עמדה על 75 דולר בלבד - תקרה שלא עודכנה הרבה מאד שנים".

סמוטריץ' טען כי המהלך כבר משפיע בפועל על השוק ואמר, "הצו הזה מבטא תפיסה ברורה: כל אזרח הוא יבואן בפוטנציאל. לא רק חברות ענק. לא רק רשתות גדולות. כל אזרח. וברגע שכל אזרח הוא יבואן - יש תחרות. וכשיש תחרות - המחירים יורדים. והמציאות כבר מוכיחה את זה".

לדבריו, "אנחנו רואים מחירים יורדים בארץ. למה? כי המונופולים מבינים שהמשחק השתנה. הם מבינים שהאזרח הישראלי כבר לא שבוי. הם מבינים שהם צריכים להתחרות עליכם. זה בדיוק המהלך שנועד להוריד את יוקר המחיה - לא סיסמאות, אלא צעדים אמיתיים שמשנים את כללי המשחק".

בהמשך תקף את המתנגדים לצו ואמר, "והיום, הכנסת מצביעה על הצו הזה. לא כי הוא לא עובד. לא כי הוא פוגע בכלכלה. אלא כי יש מי שמייצגים את המונופולים במקום אתכם אזרחי ישראל ורוצים שתחזרו לשלם יקר".

הוא הדגיש כי ההצבעה היא ישירה על כיסי האזרחים, "חשוב לומר בצורה ברורה: הצו כבר בתוקף. אזרחי ישראל כבר נהנים ממנו. המחירים כבר מגיבים אליו. השוק מגיב. המחירים יורדים! ההצבעה היום היא לא על תיאוריה - היא על סל הקניות שלכם. על הכסף שלכם".

הוא פנה לאזרחים וביקש: "תסתכלו היום על המסך. תראו מי מצביע בעדכם ומי מצביע נגדכם. מי מצביע בעד תחרות, בעד מחירים נמוכים, בעד אזרחים חזקים. בעד שיהיה כאן זול. ומי מצביע נגד. מי שמצביע נגד הצו הזה - רוצה שיהיה כאן יקר. ומי שמצביע בעד - רוצה שיהיה כאן זול. זה לא אמור להיות קשור לקואליציה ואופוזיציה. זה קשור לאזרחי ישראל. האופוזיציה צריכה להחליט אם היא אופוזיציה לממשלה או לאזרחי ישראל. ואלו מחברי הקואליציה ששוקלים לחבור לאופוזיציה ולהצביע נגד ראש הממשלה ומדיניות הממשלה צריכים להתעשת ולא לפגוע באזרחי ישראל".

עוד הזהיר, "אם חלילה הצו יבוטל אחתום על צו נוסף. אל תתעסקו עם הכיס של אזרחי ישראל. אל תגרמו לאזרחי ישראל לשלם יקר. ואם תגרמו לו לשלם יקר - אתם תתחרטו. אני נחוש להמשיך במהפכה הזו. מהפכה שמחזירה כוח לציבור. מהפכה ששוברת מונופולים. מהפכה שאומרת אמת פשוטה: יכול להיות כאן זול. אפשר לנצח את יוקר המחיה. אנחנו כבר עושים את זה צעד אחרי צעד. ברפורמות בייבוא, בבנקאות, במזון, ובכל מקום שבו חסרה תחרות. אבל מהפכות דורשות אומץ. אומץ לעמוד מול לחצים. אומץ לשנות הרגלים ישנים. אומץ לבחור בציבור גם כשזה לא נוח למי שהתרגלו לשיטה הישנה. ולי יש את האומץ הזה".

הוא חתם: "אני מבטיח לכם להמשיך להילחם על הכסף שלכם, על היכולת שלכם לבחור, ועל הזכות שלכם לשלם פחות. ולמי שאין אומץ אני אומר בצורה פשוטה: אל תפריעו. תנו לנו לעשות את השינוי. תנו לנו להמשיך להוריד מחירים. תנו לנו להוכיח שיכול להיות כאן זול".