הזמר והיוצר בן צור משחרר היום (שלישי) את חלקו הראשון של אלבומו החדש "הוויה". החלק הראשון כולל שלושה שירים חדשים.

החלק הראשון של האלבום כולל שלושה שירים חדשים: "דתי לפי דעתי", "אהבת השם" ושיר הנושא "הוויה". החלק השני של הפרויקט צפוי לצאת במהלך החודש הבא.

"דתי לפי דעתי" עוסק במורכבות הדתית ובתחושת ה"הסתר", תוך דיאלוג ישיר עם בורא עולם על טעויות, שאלות וקבלה עצמית "עם כל השריטות".

השיר "אהבת השם" מדבר על השגחה פרטית לצד הצלחה כלכלית ואישית, הכולל את הפזמון המוכר "ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד".

"הוויה", שיר הנושא, מתמקד בקושי להתרכז בתוך אינטנסיביות החיים המודרניים ("כל היום אני זז") ובמציאת כוחות פנימיים דרך האמונה.