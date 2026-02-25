משפחתו של שי גלבגיסר ז"ל, מאמן כושר בן 51 מתל אביב, הסכימה לתרום את איבריו לאחר שנפטר מדום לב פתאומי.

לאחר שנקבע מותו בבית החולים איכילוב, משפחתו בחרה לתרום את איבריו ולהציל את חייהם של שלושה בני אדם.

שי פונה לחדר ההלם באיכילוב לאחר דום לב פתאומי. למרות מאמצי החייאה כבירים, הרופאים נאלצו לקבוע את מותו.

בשל הנסיבות, הופעל פרוטוקול רפואי מתקדם בשם DCD-NRP - הצלת איברים לאחר דום לב, הדורש תיאום מושלם ומהיר בין צוותי טיפול נמרץ, חדרי ניתוח וכירורגים. זו הפעם השנייה בלבד השנה שהליך כזה מבוצע באיכילוב.

שתי כליות הושתלו בשני מטופלים שזכו לחיים חדשים ושתי קרניות יושתלו בקרוב ויעניקו מאור עיניים לממתינים בתור.

גלבגיסר היה דמות מוכרת בעולם הבריאות והכושר בישראל. לאחר שעבר בעצמו ניתוח בריאטרי, הוא חולל שינוי קיצוני בחייו והקים קהילת פייסבוק ענקית המלווה עשרות אלפי אנשים שעברו ניתוחים דומים.

בנוסף ליווה בהתנדבות אלפי אנשים בדרכם לאורח חיים בריא ושימש כמאמן כושר ומקור השראה וכן שימש כמנהל פיתוח עסקי בתאגיד גדול.

הוא הותיר אחריו את אשתו שירן (39), הנמצאת בהריון מתקדם עם בתם המשותפת, שני ילדים מנישואיו הקודמים (שיר וגיל), אם ושלושה אחים.

שירן ספדה לו: “שי שלי, אהובי, חבר נפשי ושותפי למסע, זכינו לחוות אהבת אמת גדולה, קצרה ומפתיעה. בקרוב המתנה שהותרת לי מהאהבה שלנו, התינוקת המתוקה שלנו, תגיח לעולם".

היא הוסיפה: "בחייך ליווית ועזרת בהתנדבות עשרות אלפי אנשים בדרכם לחיים בריאים ומאוזנים והיית השראה לכולם. במעשה אחרון של אצילות וחסד הענקת שי לאחרים, תרמת את איבריך כדי לתת חיים. אני גאה להיות אשתך ואם בתך. אשא אותך בלבי תמיד".

המשפחה מבקשת כי מורשתו של שי- אהבת האדם, הנתינה והבחירה בחיים, תמשיך להדהד ולעודד אחרים לבחור בתרומת איברים.