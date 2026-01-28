המרכז הלאומי להשתלות הודיע הבוקר (רביעי) כי משפחתו של לוחם המילואים עשהאל באב"ד ז"ל בחרה לתרום את איבריו - ובכך הצילה את חייהם של ארבעה בני אדם.

לבו של עשהאל הושתל בגבר בן 51 בבית החולים שיבא. שתי ריאותיו הושתלו בגבר בן 53 בבית החולים בילינסון. כליה אחת נתרמה לגבר בן 30 בבית החולים הדסה, והכליה השנייה הושתלה בגבר בן 53 באיכילוב.

עשהאל הותיר אחריו אישה, חמישה ילדים, בהם תינוק בן תשעה חודשים בלבד.

רעייתו סיפרה כי "דרכו של עשהאל הייתה דרך של נתינה ואהבת האדם באשר הוא - איש של חסד, אמת וצניעות". לדבריה, "זוהי הנחמה הגדולה ביותר בתוך הטרגדיה: הידיעה שעשהאל הציל חיים".