פעיל ימין, תושב הר חברון, שנעצר לפני כחודש והורחק מהר חברון, נקרא הבוקר (רביעי) לחקירה. בתום החקירה הוטלו עליו הגבלות מנהליות על ידי מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט.

במסגרת ההחלטה נמסר לפעיל צו מנהלי האוסר עליו לצאת מתחומי היישוב בו הוא מתגורר, וכן צו מנהלי של איזוק אלקטרוני אך הוא סירב לאיזוק האלקטרוני.

בעקבות סירובו נחקר פעם נוספת, בגין הפרת הוראה חוקית של האיזוק.

עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו, המייצג את החשוד תקף את השימוש בצווים המנהליים ואמר, "שוב אנו נתקלים בהתנהלות מקוממת של רשויות אכיפת החוק. לא רק שמוציאים נגד המתיישב צו מעצר מנהלי - שהינו הליך דרקוני בו אין למתיישב אפשרות להתגונן נגד המיוחס לו, אלא שרשויות אכיפת החוק, השב"כ ואלוף פיקוד המרכז צועדים מעבר לכך ומבקשים להשית עליו איזור אלקטרוני. הדבר מזכיר משטרים אפלים וקומוניסטיים".

הוא הוסיף כי מרשו "סירב במפגיע לאיזוק. לחייב אדם לאיזוק אלקטרוני זה לא חוקי ולא חוקתי, ואין לנו אלא להצר על כך שלמרות שבתי המשפט ציינו והורו כי לא נכון לאכוף על אזרח להיענות לאזיק אלקטרוני מנהלי - רשויות אכיפת החוק ממשיכות בהתנהלות המקוממת ועושות שימוש פסול באיזוק האלקטרוני".