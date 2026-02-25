עמדות תצפית וירי בהן אותרו משגרי נ"ט דובר צה"ל

צה"ל חושף היום (רביעי) תיעוד מפעילות כוחות חטיבה 300 (עוצבת ברעם) בדרום לבנון.

הכוחות, הפועלים תחת אוגדה 91, ביצעו בחודשים האחרונים סדרת מבצעים ממוקדים לסיכול ניסיונות השיקום של חיזבאללה במרחב הסמוך לגבול.

כוחות החטיבה פועלים באופן רציף כדי לאתר ולהשמיד תשתיות טרור שנותרו בשטח או הוקמו מחדש.

הכוחות השמידו עמדות ששימשו את חיזבאללה לאיסוף מודיעין וביצוע ירי נ"ט לעבר יישובי הגליל וכן איתרו מצבורי נשק וציוד צבאי בשטח הבנוי והפתוח.

בצה"ל מדגישים כי "הימצאותם של אמצעי הלחימה ותשתיות הטרור במרחב מהווים הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון".

עוד נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול למניעת שיקום ארגון הטרור חיזבאללה ולהסרת כל איום על מדינת ישראל".