תביעה אזרחית על סך 80 אלף שקלים הוגשה לבית המשפט בשם צעיר חרדי שהותקף לפני כחמש שנים בעיר העתיקה בירושלים על ידי ערבי. הנתבע, שהיה אז נער, הורשע בעבר בתקיפה ממניע של גזענות.

על פי כתב התביעה, בעת האירוע צעד הנפגע עם אביו ברחוב אל חאלדיה בעיר העתיקה, כאשר התוקף המתין לו במעלה הרחוב. עם התקרבותו דחף אותו בכתפו בעוצמה, והוא נפל ארצה ונחבל ברגלו.

התוקף נמלט מהמקום אך אותר בהמשך. במסגרת הליך פלילי הוגש נגדו כתב אישום והוא הודה בעובדות במסגרת הסדר טיעון. בית המשפט גזר עליו מאסר על תנאי, שעות לתועלת הציבור ותשלום פיצוי לנפגע.

כעת, באמצעות עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו, דורש הנפגע פיצוי אזרחי נוסף בגין כאב, סבל ועוגמת נפש.

בתביעה נטען, "בעקבות הנפילה התובע נחבל ברגלו.. מעשה זה הוא חמור ביותר שהרי התובע הלך התמימות וכל חטאו שהוא יהודי. התובע חש תחושות קשות של השפלה, בזיון ופחד".

עזריאל פיקאר, המתמחה אצל עו"ד בלייכר, מסר: "מדובר באירוע אנטישמי חמור של פגיעה ביהודי אך ורק בשל יהדותו. הקלות הבלתי נסבלת שבה ניתן היה לפגוע בתובע אך בשל זהותו היהודית אינה מתקבלת על הדעת. אנו נעמוד על כך שהנתבע יישא בתוצאות החמורות של מעשיו, בין היתר לשם הרתעה ומניעת הישנות מקרים דומים בעתיד".