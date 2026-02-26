גלית עמרני-ויזל, ששכלה את בעלה אלקנה הי"ד שנפל במלחמה והתחתנה בשנית לפני כשנה, ילדה בן בסוף השבוע שעבר והיום (חמישי) ייערך טקס ברית המילה שלו.

עמרני-ויזל נישאה בשנית באפריל בשנה שעברה לרחמים עמרני בטקס מרגש שעמד כולו בסימן של בחירה מחודשת בחיים, מתוך כאב עמוק ואמונה עוצמתית.

בהודעה שפרסמו השניים נכתב: "נרגשים ושמחים מאוד בחסד ה' עלינו, בשבח ובהודאה לד' יתברך על כל הטוב אשר גמלנו זכינו ונולד לנו בן מתוק וחמוד בשעה טובה ומוצלחת! מזל טוב".

לפני נפילתו כתב רס"ר במיל' אלקנה ויזל ז"ל מכתב שמצרר את משפחתו, "אם אתם קוראים את המילים האלו כנראה שקרה לי משהו. אם נחטפתי, אני דורש שלא תיעשה שום עסקה לשחרור של אף מחבל כדי לשחרר אותי.

הניצחון המוחץ שלנו יותר חשוב מהכל, אז אנא תמשיכו לפעול בכל הכוח כדי שהניצחון יהיה כמו שיותר מוחץ. אולי נפלתי בקרב. כשחייל נופל בקרב זה עצוב, אבל אני מבקש מכם תהיו שמחים. אל תהיו עצובים כשאתם נפרדים ממני. תגעו בלבבות, תחזיקו אחד לשני את הידיים ותחזקו זה את זה".

"יש לנו כל כך הרבה על מה להתגאות ולשמוח. אנחנו כותבים את הרגעים הכי משמעותיים בהיסטוריה של העם שלנו ושל העולם כולו. אז בבקשה מכם, תהיו שמחים, תהיו אופטימיים, תמשיכו לבחור בחיים כל הזמן. תפזרו אהבה, אור ואופטימיות. תסתכלו לאנשים היקרים לכם בלבן של העיניים ותזכירו להם שכל מה שעובר עלינו בחיים האלה שוה את זה ויש לנו מה לחיות. אל תפסיקו לרגע את העוצמה של החיים".