רבני שכונות רמות ורמת שלמה בירושלים פרסמו קריאה חריגה לקראת חג הפורים, ובה אסרו בתוקף לחסום כבישים או להפריע לתנועת אוטובוסים.

הקריאה באה על רקע אירועים שהתרחשו בשנה שעברה, אשר הובילו להפסקת השירות הציבורי בשכונות במהלך החג.

במודעה שפורסמה נכתב, "פשטה תופעה פסולה לשבש את תנועת האוטובוסים בפורים. אין שום היתר לעמוד בכבישים ולהפריע לתנועה. העושה זאת גוזל את הרבים ומביא לידי פיקוח נפש".

הרבנים הוסיפו, "מעשים אלה הם התגרות מיותרת ומסוכנת עד כדי פיקוח נפש, והם בגדר גזל והיזק הרבים שאינו ניתן להשבה", וקראו "להזהיר גדולים על הקטנים".

ברקע לקריאה החריגה נרשמו אשתקד מקרי ונדליזם, אלימות כלפי נהגים וחסימות צירים על ידי מתפרעים ושיכורים, שבעקבותיהם הודיעו חברות התחבורה על הפסקת השירות באזור במהלך ימי החג.

המודעה זכתה להד רחב, וחברות התחבורה הציבורית אף תרגמו אותה לערבית והפיצו אותה בקרב נהגים דוברי ערבית, במטרה להבהיר כי מנהיגי הציבור החרדי מתנגדים להתנכלות לנהגים.