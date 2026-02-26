פורום "דין וצדק", המאגד משפחות נרצחים, חטופים ונפגעי טבח השבעה באוקטובר, שיגר מכתב חריף להנהלת אוניברסיטת רייכמן.

במכתב דורשות המשפחות לבטל לאלתר את הבמה והחסות הניתנת לראש השב"כ לשעבר, רונן בר, במסגרת יוזמה להקמת תוכנית מנהיגות פוליטית חדשה.

הפנייה מגיעה בעקבות דיווחים לפיהם רונן בר פועל להקמת תוכנית להכשרת דור מנהיגות חדש בזירה הציבורית והפוליטית, בשיתוף עם אוניברסיטת רייכמן.

במכתבן, מביעות המשפחות זעזוע עמוק מההחלטה לאפשר לבר להרצות או להוביל תוכנית אקדמית: "עצם ההחלטה לאפשר לאדם שעל כתפיו מוטלת אחריות מרכזית לטבח שבעה באוקטובר, להרצות בין כתלי האוניברסיטה - מעוררת בנו זעזוע עמוק כאב רב ותחושת זלזול בדם אהובינו שנרצחו באכזריות".

לטענת הפורום, על בר להימנע מהופעות פומביות ומעיסוק ציבורי עד לבירור מלא של ועדת חקירה שתקבע את המסקנות והאחריות לאירועים.

המשפחות קובעות כי אדם "אשר כשל בתפקידו באופן כה חמור אינו יכול לשמש דוגמה ציבורית, ובוודאי שלא מקור השראה לדור העתיד. מדובר בכישלון מנהיגותי עמוק, שאת מחירו שילמנו אנו ובני משפחותינו".

המשפחות קוראות להנהלת האוניברסיטה לשקול מחדש את החלטתה, לחזור בה מהסכמתה לארח את בר, ולהודיע רשמית כי היא קשובה לכאב המשפחות ששילמו את המחיר הכבד ביותר.