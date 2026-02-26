תקיפות המחנות של רדואן דובר צה"ל

צה"ל הודיע הערב (חמישי) כי מטוסי קרב תקפו שורה של יעדים אסטרטגיים של יחידת העלית של חיזבאללה, 'כוח רדואן', בעומק לבנון.

התקיפה כוונה נגד תשתיות ששימשו לאחסון רקטות, אימוני ירי והכשרת מחבלים למתווי טרור נגד ישראל.

התקיפה המרוכזת התמקדה בשמונה מחנות צבאיים במרחב בעלבכ, אזור המשמש כעומק הלוגיסטי והמבצעי של ארגון הטרור.

במחנות אוחסנו כמויות גדולות של נשק, תחמושת ורקטות המיועדות לשימוש נגד כוחות צה"ל ואזרחי המדינה.

בנוסף, המחבלים ביחידת 'כוח רדואן' קיימו במקום תרגולי ירי והכשרות ייעודיות לשימוש באמצעי לחימה מתקדמים. המחנות שימשו כבסיס להיערכות לחירום ולתכנון מתווי טרור בשטח ישראל.

בצה"ל מבהירים כי פעילות המחבלים במחנות אלו, לצד ניסיונות החימוש מחדש של חיזבאללה, מהווים הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון.

"צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה להתעצם ולהתחמש מחדש וימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל", נמסר מצה"ל.