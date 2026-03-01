חברת אל על עדכנה הבוקר (ראשון) כי כלל טיסותיה וטיסות סאן דור שתוכננו עד מחר, בוטלו.

הביטול כולל גם טיסות שתוכננו להמריא עד 2:00 בלילה שבין 2 ל-3 במרץ, וכן את טיסות החזרה הרלוונטיות.

החברה מסרה כי ההחלטה התקבלה בהתאם להנחיות גורמי הביטחון ורשויות התעופה, ועל רקע המשך סגירת המרחב האווירי של ישראל. הודעות נשלחו ללקוחות הרלוונטיים.

במקביל, טיסות אל על וסאן דור נסגרו בשלב זה למכירה עד 21 במרץ, במטרה לאפשר עם פתיחת המרחב האווירי את שיבוצם מחדש של נוסעים שטיסותיהם בוטלו ולהשיבם לישראל בהקדם במסגרת טיסות חילוץ.

עוד נמסר כי הלקוחות יעודכנו באופן יזום באשר לשיבוצם לטיסות החילוץ. בהתאם להערכת המצב הנוכחית, בשלב זה לא נדרש מעבר ליעד אחר בעולם.

באל על ציינו כי החברה ממשיכה לפעול בתיאום עם גורמי הביטחון ורשויות התעופה, וכי עדכונים שוטפים מתפרסמים באתר החברה וברשתות החברתיות.