ארה"ב השמידה מטוס קרב וכטב"מים איראניים CENTCOM

במסגרת מבצע "שאגת הארי", פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) פרסם הלילה (שני) תיעודים דרמטיים מהפגיעה בתשתיות הצבאיות של המשטר האיראני.

הסרטונים מציגים תקיפות מדויקות על מטוס קרב וכלי טיס בלתי מאוישים איראניים.

בתוך כך, בתקשורת הערבית דווח הבוקר על הפצצות בבחריין, בבסיס האמריקני עיסה, וכן נמסר כי כטב"ם איראני פגע הלילה במלון במדינה וגרם לנזק.

גם בעיראק דווח על שורת תקיפות מהאוויר נגד יעדים ובסיסים של המיליציות הפרו-איראניות ברחבי המדינה.

הבוקר התרסק מטוס קרב אמריקני בכווית, לאחר שלפי דיווחים ראשוניים ספג "אש ידידותית".

הטייס פלט את עצמו מהמטוס מסוג F15 וירד לקרקע באמצעות מצנח, והנסיבות נבדקות.

תושבים מקומיים שהגיעו למקום סייעו לטייס והעבירו אותו לידי כוחות הביטחון המקומיים. בשלב זה לא פורסמו פרטים נוספים באשר לרקע או לגורמים המעורבים.