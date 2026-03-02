מקורות בינלאומיים אישרו לסוכנות הידיעות "רויטרס" כי מתקן הנפט של ענקית האנרגיה ארמקו בראס תנורה שבסעודיה הותקף הבוקר.

על פי הדיווח, מדובר במתקפה האיראנית הישירה הראשונה נגד תשתיות הנפט הסעודיות מאז ספטמבר 2019, אז הותקפו מתקני החברה על ידי ארגון הטרור החות'י בתימן.

שריפה קטנה ומבודדת פרצה במתקן בעקבות התקיפה. צוותי החירום של ארמקו השתלטו על האש במהירות. מהחברה נמסר כי ננקטו אמצעי זהירות ושהמצב בשליטה

ארמקו הסעודית היא חברת הנפט הממלכתית של ערב הסעודית, שמרכזה בד'הראן שבמחוז א-שרקייה. החברה עוסקת בחיפוש והפקת נפט וגז טבעי, בזיקוק, בפטרוכימיה ובשיווק, ונחשבת לגדולה בעולם מבחינת עתודות קונבנציונליות ותפוקה.

במאי 2022 הגיעה החברה לשווי שוק של 2.43 טריליון דולר, הגבוה בעולם באותה עת, לאחר שהדיחה את אפל מהמקום הראשון.